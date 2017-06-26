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مغربية تتهم حاخام يهودي بالسرقة بسبب صورة..وهذه هي التفاصيل+صورة

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 01:43 مغربية تتهم حاخام يهودي بالسرقة بسبب صورة..وهذه هي التفاصيل+صورة | مجتمع
مغربية تتهم حاخام يهودي بالسرقة بسبب صورة..وهذه هي التفاصيل+صورة
اتهمت صحفية يهودية من أصل مغربي، الحاخام الإسرائيلي المعروف دافيد حاخام، بسرقة صورة من حسابها بالفايسبوك ووضعها على صفحته الرسمية على ونشر معلومات خاطئة بخصوصها.

''شوف تيفي''

اتهمت صحفية يهودية من أصل مغربي، الحاخام الإسرائيلي المعروف دافيد حاخام، بسرقة صورة من حسابها بالفايسبوك ووضعها على صفحته الرسمية على ونشر معلومات خاطئة بخصوصها.

وحسب وكالة ''سبوتينك'' الروسية فقد كانت الصحفية يارديم شوارتز، قد حضرت حفل إفطار أقامته الجالية اليهودية في بهو المعبد اليهودي ''بيت-ايل'' بمراكش مع الجالية المسلمة المحلية، والتقطت صوراً، ونشرتها، ووجدت فيما بعد عدة صفحات ومواقع اسرائيلية تنشر الصورة نقلاً عن صفحة الحاخام، بدون ذكر مصدر الصورة''.

وأضافت الوكالة الروسية أن الصحفية اعتبرت سرقة الصورة تعدياً على حقوق الملكية الفكرية، وسرقة لمجهودها، وخاصة أن المعلومات المنشورة مع الصورة غير صحيحة.

وأوضحت ''سبوتينك'' أن الحاخام الإسرائيلي دافيد حاخام، كان قد نشر الصورة وكتب عليها ''حفظهم الله، أناس نادرون. إنه إثبات أن الأمور بيننا وبين جيراننا ممكن أن تكون مختلفة.أن الصلاة تمت بعد أن وزعت الجالية اليهودية في المغرب سلال غذائية للمسلمين بمناسبة عيد الفطر. وخلال توزيع السلال حلّ موعد الصلاة وسأل المسلمون عن مكان للصلاة، ففتح الحاخام هناك الكنيس لهم وبعد أن أنهوا صلاتهم دخل اليهود للصلاة''

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الحاخام الإسرائيلي مراكش الصلاة

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