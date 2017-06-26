بالصور..من اليوم فصاعدا مكاينش السليت في الطوبيس..وهاكيفاش ﻿

قامت شركة النقل الحضري بمدينة فاس، أخيرا، بوضع مخطط جديد للحد من ظاهرة المتملصين عن الأداء، وذلك بإنشاء شبابيك أتوماتيكية في الأبواب الأمامية والخلفية لمنع المتملصين من الصعود إلى الحافلات دون

''شوف تيفي''



قامت شركة النقل الحضري بمدينة فاس، أخيرا، بوضع مخطط جديد للحد من ظاهرة المتملصين عن الأداء، وذلك بإنشاء شبابيك أتوماتيكية في الأبواب الأمامية والخلفية لمنع المتملصين من الصعود إلى الحافلات دون أداء واجب التذكرة.



وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذه الخطة تندرج في إطار تحسين خدمات النقل الحضري والالتزام بأداء التسعيرة على جميع الركاب ''المواطنين ورجال الأمن وعناصرالقوات المساعدة وذوي الاحتياجات الخاصة''.



وأضاف المصدر ذاته أن هذا النطام الجديد الذي سيضع حدا للمتملصين، يعد نظاما أتوماتكيا مرتبطا بالتسعيرة.