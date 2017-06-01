صادم..في عز موجة الحرارة: انقطاع الماء الصالح للشرب على ساكنة سيدي بنور ضواحي الجديدة ﻿

تعرف مدينة سيدي بنور ضواحي الجديدة طيلة هذا الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم ، انقطاعا للماء الصالح للشرب عن أغلب أحياء المدينة وذلك في ظل غياب أي بلاغ رسمي من الإدارة المعنية تخبر فيه الساكنة

''شوف تيفي''

تعرف مدينة سيدي بنور ضواحي الجديدة طيلة هذا الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم ، انقطاعا للماء الصالح للشرب عن أغلب أحياء المدينة وذلك في ظل غياب أي بلاغ رسمي من الإدارة المعنية تخبر فيه الساكنة بالانقطاع، وكذا عن المدة التي سيستغرقها



وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فقد خلف هذا الانقطاع المفاجئ للماء الصالح للشرب موجة استياء و تذمر شديدين في صفوف الساكنة حيث عبر العديد منهم في ردود أفعال عن امتعاضهم من هذا التصرف الذي أتى في آخر شهر رمضان الذي يعرف استهلاكا متزايد للماء الصالح للشرب خاصة في هذه الفترة التي تشهد فيها المنطقة موجة حر شديدة.



وأوضح المصدر ذاته أن المواطنين، استنكروا بشدة هذه الأفعال حتى وإن كانت عن حسن نية أو نتيجة عطب لكن ما أغضب الساكنة بشكل أكبر هو عدم اهتمام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بهم وبالمدينة، إذ لم يكلف المكتب نفسه عناء إصدار بلاغ أو إخبار يدعو فيه على الأقل المواطنين إلى التحلي بالصبر وادخار لترات من الماء لقضاء الحاجيات الضرورية.