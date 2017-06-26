صادم وبالصورة..لص ينهي فرحة أطفال بعيد الفطر ويسرق أموال جمعية كانت تنوي شراء أحذية للأطفال بسلا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة سلا، شهدت قبل آذان مغرب يومه الأحد، واقعة مثيرة، بطلها لص، احتال على جمعية خيرية خلال اقتنائها لملابس العيد لأطفال معوزين بمدينة سلا.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن مدينة سلا، شهدت قبل آذان مغرب يومه الأحد، واقعة مثيرة، بطلها لص، احتال على جمعية خيرية خلال اقتنائها لملابس العيد لأطفال معوزين بمدينة سلا.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن هذا اللص، أوهم صاحب محل تجاري متخصص ببيع الأحذية بأنه ضمن المجموعة التي حلت لشراء أحذية للأطفال، وأوهم في الوقت ذاته أفراد الجمعية بأنه يعمل في المحل، ومباشرة بعد حصوله على المبلغ المالي الكبير المتفق عليه بين الضحايا وصاحب المحل، فر إلى وجهة غير معلومة.

وأوضح المصدر ذاته أن أفراد الجمعية، وخلال مغادرتهم للمحل، صدموا بطلب صاحبه بدفع المتفق عليه، موضحا لهم بأنه كان يعتقد بأن الشاب الذي كان بحوزته المال يعمل برفقتهم، مشيرا إلى أن الضحاياـ تقدموا بشكاية للمصالح الأمنية لإيقاف الشخص المتورط في سرقتهم والذي يظهر في الصورة التي تم التقاطها له قبل مغادرة المحل.