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أمير قطر يتحدى السعودية والدول المقاطعة للدوحة ويربط الاتصال بالرئيس الإيراني

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 01:17 أمير قطر يتحدى السعودية والدول المقاطعة للدوحة ويربط الاتصال بالرئيس الإيراني | دولي
أمير قطر يتحدى السعودية والدول المقاطعة للدوحة ويربط الاتصال بالرئيس الإيراني
أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني ، بمناسبة عيد الفطر، يومه الأحد، أن بلاده مستعدة لتنمية شاملة للعلاقات مع إيران والتعاون لحل مشاكل العالم الإسلامي.

"شوف تيفي"

أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني، حسن روحاني ، بمناسبة عيد الفطر، يومه الأحد، أن بلاده مستعدة لتنمية شاملة للعلاقات مع إيران والتعاون لحل مشاكل العالم الإسلامي.

وحسب وكالة فرانس بريس فإن ما خرج به الأمير القطري في هذا الاتصال يعد هذا هو أول تعليق للأمير القطري على مسألة العلاقات مع طهران عقب تسلّم الدوحة المطالب الـ 13 من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وأكدت الوكالة الفرنسية، أن الأمير القطري، قال "إن الدوحة منفتحة على التعامل والتعاون مع إيران، وأن العلاقات بين البلدين قوية ومتنامية".

من جانبه أكد الرئيس الإيراني وقوف بلاده حكومة وشعباً إلى جانب حكومة وشعب قطر، وقال روحاني ، إنّ سياسة طهران هي "تنمية العلاقات أكثر فأكثر مع الدوحة"، مضيفاً أن مساعدة الاقتصاد القطري وتنمية العلاقات بين القطاعين الخاص للبلدين "يمكن أن يخدم أهدافنا المشتركة".

وأبدى الرئيس الإيراني حسب الوكالة الفرنسية، استعداد طهران للمساعدة ولبذل ما تستطيع من جهود لتهدئة الأوضاع في المنطقة، مشدداً أن بلاده لا يمكن أن تقبل بمحاصرة قطر، وهي تفتح كل حدودها البحرية وأراضيها وأجوائها أمام الدوحة.

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