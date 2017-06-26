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عاجل وبالصور..حريق مهول داخل مقبرة بمدينة آسفي ليلة عيد الفطر

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 01:13 عاجل وبالصور..حريق مهول داخل مقبرة بمدينة آسفي ليلة عيد الفطر | حوادث و حقوق
عاجل وبالصور..حريق مهول داخل مقبرة بمدينة آسفي ليلة عيد الفطر
علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الأحد، بمقبرة سيدي مبارك الموجودة على مستوى أعزيب بمدينة آسفي.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حريقا مهولا، اندلع قبل قليل من يومه الأحد، بمقبرة سيدي مبارك الموجودة على مستوى أعزيب بمدينة آسفي.

وأوضح المصدر ذاته أن أسباب اندلاع النيران داخل المقبرة ليلة عيد الفطر ما تزال مجهولة، مشيرا إلى أن الحريق تسبب إلى حدود كتابة هذه الأسطر في تعرض المئات من القبور إلى التلف.

وأوضح المصدر ذاته أن شاحنات، تابعة للوقاية المدنية، تعمل في هذه اللحظات على إخماد ألسنة النيران وإيقاف انتشارها داخل المقبرة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي آسفي مقبرة حريق مهول الوقاية المدنية

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