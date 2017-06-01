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رسميا..تعيين أول سفير رسمي للمغرب بكوبا بعد قطيعة دامت 37 سنة

بتاريــخ : 26 يونيو 2017 / 01:03 رسميا..تعيين أول سفير رسمي للمغرب بكوبا بعد قطيعة دامت 37 سنة | مجتمع
رسميا..تعيين أول سفير رسمي للمغرب بكوبا بعد قطيعة دامت 37 سنة
أعلن رسميا خلال المجلس الوزاري الذي جرى اليوم بمدينة الدار البيضاء، عن تعيين ''بوغالب العطار'' سفيرا للمغرب بالعاصمة الكوبية هافانا، كممثل للمملكة بالجمهورية الإشتراكية بعد قطيعة بين البلدين بسبب

شوف تيفي

أعلن رسميا خلال المجلس الوزاري الذي جرى اليوم بمدينة الدار البيضاء، عن تعيين "بوغالب العطار" سفيرا للمغرب بالعاصمة الكوبية هافانا، كممثل للمملكة بالجمهورية الإشتراكية بعد قطيعة بين البلدين بسبب "البوليساريو" تجاوزت 37 سنة.

وجاء تعيين سفير للمغرب بكوبا، بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ اتفاق وقعه سفيرا البلدين لدى الأمم المتحدة، المغربي عمر هلال، والكوبي أنايانسي رودريغيز كاميخو، حيث ينص الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ورفعا لمستوى التمثيل إلى السفراء.


وكان الملك محمد السادس قد زار كوبا منذ شهور، بعد قطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع كوبا عام 1980، بعدما أعلنت هافانا اعترافها رسميا بجبهة "البوليساريو"، حيث أوردت مصادر إعلامية، إلى لقاءات أجراها الملك محمد السادس مع عدد من المسؤولين في كوبا، أثناء زيارته لجمهورية فيديل كاسترو.


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