مندوبية التامك تكشف حقيقة تعريض قريبة سجين لإجراء تأديبي بسبب القفة بسيدي قاسم ﻿

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم ترويجه على موقع التواصل الاجتماعي''يوتيوب'' على لسان قريبة أحد نزلاء السجن المحلي أوطيطة 1 بسيدي قاسم، التي لم تكشف عن هويتها، بشأن خضوعه

"شوف تيفي"

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما تم ترويجه على موقع التواصل الاجتماعي"يوتيوب" على لسان قريبة أحد نزلاء السجن المحلي أوطيطة 1 بسيدي قاسم، التي لم تكشف عن هويتها، بشأن خضوعه لإجراء تأديبي وكذا منعها من إدخال "القفة".

وأشارت المندوبية في بيان توضيحي لها ردا على ما جاء في الفيديو المنشور، أن قريبة السجين ادعت أن هذا الأخير "محاط بأربعين موظفا وسيتم إيداعه بزنزانة التأديب حيث سيدخل في إضراب عن الطعام"، وهو ادعاء عار من الصحة، إذ لم يكن هذا السجين محل أي إجراء تأديبي، حيث لم يقم بما يستوجب وضعه في زنزانة التأديب، كما أن إدارة المؤسسة لم تتسلم أي إشعار منه بدخوله في إضراب عن الطعام.

كما ادعت صاحبة الفيديو منعها من إدخال "القفة" إلى قريبها النزيل بالمؤسسة السجنية، في حين أن القفة تخضع لمجموعة من الضوابط القانونية، سواء في ما يتعلق بالخضر والفواكه أو الوجبات التي يشترط أن تكون مطبوخة، كما يمنع على الزوار جلب السلع الموجودة أصلا في مقتصدية المؤسسة.

وحين أخبرت هذه السيدة بهذه الضوابط، يضيف البلاغ، قررت الامتناع عن تسليم القفة ومغادرة المؤسسة السجنية.