عاجل وبالفيديو..هذا هو الحادث الخطير الذي هز مراكش ليلة عيد الفطر ﻿

شهدت قنطرة باب الخميس بالقرب من ولاية مراكش، قبل قليل من يومه الأحد، انفجار سيارة خفيفة نتيجة اندلاع النيران بها فجأة ودون سابق إنذار.



"شوف تيفي"



شهدت قنطرة باب الخميس بالقرب من ولاية مراكش، قبل قليل من يومه الأحد، انفجار سيارة خفيفة نتيجة اندلاع النيران بها فجأة ودون سابق إنذار.

وحسب مصادر مراكشية فإن تماسا كهربائيا بمحرك السيارة، كان سببا في اندلاع النيران، قبل انفجارها بقوة ما أثار رعب وهلع المواطنين المتواجدين بعين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الوقاية المدنية، حلت بمكان الحادث الخطير، وأخمدت النيران من على السيارة التي تفحمت بالكامل، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.



