بن كيران حزين جدا ﻿

كشف مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران أنه يشعر بحزن شديد وعميق بعد توصله بتقرير مفصل عن النتائج الكارثية من الأصوات التي حصل عليها الحزب بإقليم الجديدة والتي كانت مفاجئة للمنافسين قبل الأعضاء بالحزب.

شوف تيفي



كشف مصدر مقرب من عبد الإله بن كيران أنه يشعر بحزن شديد وعميق بعد توصله بتقرير مفصل عن النتائج الكارثية من الأصوات التي حصل عليها الحزب بإقليم الجديدة والتي كانت مفاجئة للمنافسين قبل الأعضاء بالحزب.



وقال التقرير الذي توصلت "شوف تيفي" بمنطوقه، فقد أرجع هزيمة الحزب إلى تدني نسبة المشاركة وغياب "التفاعل الإيجابي بحماسة لمناضلي الحزب وأعضاء هيئاته الموازية، مقارنة مع الإنتخابات التشريعية الرسمية لسنة 2016"، حيث أكد التقرير بأن الحزب أضحى مهددا من أي وقت مضى بالإقليم الذي سيطر عليه إنتخابيا المقرئ الإدريسي أبو زيد.



ومباشرة بعد مناقشة التقرير الذي أظهر الفرق الكبير وغير المتوقع بين نتائج مرشح "البيجيدي " ومنافسه والتي تجاوزت 14 الف صوت، شعر بن كيران بغضب شديد أعقبه حزن كبير، حيث قال مصدر "شوف تيفي" أن بن كيران، صرح في كلمة مقتضبة لواضعي التقرير، بأن الأزمة داخل الحزب أكبر مما هو متوقع.



ويأتي الحزن الشديد لبن كيران على بعد أسابيع من إعادة الإنتخابات كذلك جزئيا بمدينة تطوان، والتي تعرف كذلك صراعا خفيا بين مناضلي حزب العدالة والتنمية، حيث تهدد الإنتخابات الجزئية فقدان "البيجيدي " ممثليه الإثنين عن مدينة تطوان.





