بالصور..أول ظهور لدنيا باطمة رفقة رضيعتها غزل ﻿

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها الشخصي بالإنستغرام، أول الصور التي جمعتها برضيعتها غزل، وهي الصور التي ظهرت خلالها وهي تحضن رضيعتها الأولى من زوجها البحريني محمد الترك.

"شوف تيفي"

نشرت الفنانة المغربية دنيا باطمة على حسابها الشخصي بالإنستغرام، أول الصور التي جمعتها برضيعتها غزل، وهي الصور التي ظهرت خلالها وهي تحضن رضيعتها الأولى من زوجها البحريني محمد الترك.

وتفاعل عشاق دنيا باطمة مع هذه الصور الجديدة لـ "غزل" رضيعة دنيا باطمة، حيث عبر العديد منهم عن استغرابهم الكبير لعدم قيام باطمة بنشر صورة واضحة لـ"غزل" تُظهر ملامحها بالكامل، مكتفية بنشر صور تظهرها من الخلف فقط.



ومن جهة أخرى، استغل عشاق "باطمة الفرصة، لتوجيه عبارات التهاني والتبريك للفنانة ولزوجها المنتج البحريني محمد الترك، متمنين أن تكون ابنتهما فأل خير عليهما في حياتهما الزوجية والعملية.



