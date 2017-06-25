بالصور.. المغرب كان على صواب في رؤيته لهلال أول أيام عيد الفطر ﻿

أكدت صور هلال أول أيام عيد الفطر بالمغرب، والتي تم رصدها بعد مغرب يومه الأحد، أن المغرب، كان على صواب بإعلانه أن الاثنين هو فاتح شهر شوال1438.

"شوف تيفي"

أكدت صور هلال أول أيام عيد الفطر بالمغرب، والتي تم رصدها بعد مغرب يومه الأحد، أن المغرب، كان على صواب بإعلانه أن الاثنين هو فاتح شهر شوال1438.

وكان محلل لقناة الجزيرة القطرية، قد أكد أمس السبت، أن نسبة الخطأ في رؤية الهلال بالمغرب هي صفر في المائة، عكس باقي الدول الإسلامية التي قد تكون خاطئة بإعلانها يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر.

وأوضح هذا المحلل أن المغرب وعمان، معروفتان بقدرتهما الكبيرة على التحقق من هلال رمضان وهلال عيد الفطر، معبرا عن إعجابه الكبير بهذه القدرة التي جعلتهما يشكلان الاستثناء بين جميع الدول الإسلامية التي أخفقت في العديد من المرات وجعلت شعوبها تفطر في يوم رمضان.



