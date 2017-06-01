عاجل..هذا ما قرره القضاء اللبناني في حق أصالة نصري بعد العثور على الكوكايين بحوزتها ﻿

كشفت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، أن القاضي كلود كرم، قرر إطلاق سراح الفنانة السورية أصالة نصري، بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة حيازة مادة الكوكايين، في مطار بيروت الدولي.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام لبنانية، قبل قليل من ليلة يومه الأحد، أن القاضي كلود كرم، قرر إطلاق سراح الفنانة السورية أصالة نصري، بعد أن ألقي القبض عليها بتهمة حيازة مادة الكوكايين، في مطار بيروت الدولي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار إطلاق سراح أصالة، جاء بموجب إقامتها في بيروت، على أن تخضع مرة أخرى لتحليل دمها.

تجدر الإشارة إلى تحويل الفنانة السورية أصالة إلى القضاء، جاء عقب العثور على غرامين من الكوكايين بحوزتها في مطار بيروت الدولي.