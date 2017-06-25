مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر ﻿

"شوف تيفي"
تمكنت الفرق الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش بميناء طنجةً المتوسط، ليلة أمس السبت، بتعاون مع فرقة الجمارك من توقيف شخصين الأول يدعى " ل . ي" يبلغ من العمر 32 سنة والثاني " ل . أ" يبلغ من العمر 29 سنة ، كانا على متن سيارة نفعية من نوع ماستر وبحوزتهما 21 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل عجلات السيارة .
وحسب مصدر أمني لـ "شوف تيف" فإن الكلاب البوليسية المدربة عملت على كشف المخدرات ليتم اخضاع السيارة لجهاز السكانير لتظهر كمية المخدرات المخبأة في العجلات بوضوح .
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفان اللذان كانا متجهين إلى بلد إقامتهما باسبانيا سيتم إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث معهما حول القضية .
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