مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر ﻿

تمكنت الفرق الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش بميناء طنجةً المتوسط، ليلة أمس السبت، بتعاون مع فرقة الجمارك من توقيف شخصين الأول يدعى '' ل . ي'' يبلغ من العمر 32 سنة والثاني '' ل . أ'' يبلغ من العمر 29 سنة ،

"شوف تيفي"



تمكنت الفرق الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش بميناء طنجةً المتوسط، ليلة أمس السبت، بتعاون مع فرقة الجمارك من توقيف شخصين الأول يدعى " ل . ي" يبلغ من العمر 32 سنة والثاني " ل . أ" يبلغ من العمر 29 سنة ، كانا على متن سيارة نفعية من نوع ماستر وبحوزتهما 21 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل عجلات السيارة .

وحسب مصدر أمني لـ "شوف تيف" فإن الكلاب البوليسية المدربة عملت على كشف المخدرات ليتم اخضاع السيارة لجهاز السكانير لتظهر كمية المخدرات المخبأة في العجلات بوضوح .

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفان اللذان كانا متجهين إلى بلد إقامتهما باسبانيا سيتم إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث معهما حول القضية .



