 مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..أول ظهور لدنيا باطمة رفقة رضيعتها غزل | ثقافة و فنون

بالصور..أول ظهور لدنيا باطمة رفقة رضيعتها غزل

بالصور.. المغرب كان على صواب في رؤيته لهلال أول أيام عيد الفطر | مجتمع

بالصور.. المغرب كان على صواب في رؤيته لهلال أول أيام عيد الفطر

عاجل..هذا ما قرره القضاء اللبناني في حق أصالة نصري بعد العثور على الكوكايين بحوزتها | ثقافة و فنون

عاجل..هذا ما قرره القضاء اللبناني في حق أصالة نصري بعد العثور على الكوكايين بحوزتها

مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر

عاجل .. فاجعة تهز هذه الدولة..وسقوط أكثر من 100 قتيل من السياح | دولي

عاجل .. فاجعة تهز هذه الدولة..وسقوط أكثر من 100 قتيل من السياح

بعد تعبيره عن استيائه بسبب مشروع الحسيمة: الملك محمد السادس يعطي تعليمات صارمة للوزراء بحكومة العثماني | بوليتيك

بعد تعبيره عن استيائه بسبب مشروع الحسيمة: الملك محمد السادس يعطي تعليمات صارمة للوزراء بحكومة

الملك محمد السادس يأمر وزير الداخلية والمالية بفتح تحقيق بخصوص عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة | بوليتيك

الملك محمد السادس يأمر وزير الداخلية والمالية بفتح تحقيق بخصوص عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة

الملك محمد السادس يعين سفراء جدد خلال المجلس الوزاري | بوليتيك

الملك محمد السادس يعين سفراء جدد خلال المجلس الوزاري

رسميا هذه هي قائمة الولاة والعمال الجدد الذين عينهم الملك اليعقوبي حافظ على منصبه وشوراق بالحسيمة | بوليتيك

رسميا هذه هي قائمة الولاة والعمال الجدد الذين عينهم الملك اليعقوبي حافظ على منصبه وشوراق بالحسيمة

الوطن شراكة أحلام

مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 23:16 مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر | حوادث و حقوق
مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر
تمكنت الفرق الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش بميناء طنجةً المتوسط، ليلة أمس السبت، بتعاون مع فرقة الجمارك من توقيف شخصين الأول يدعى '' ل . ي'' يبلغ من العمر 32 سنة والثاني '' ل . أ'' يبلغ من العمر 29 سنة ،

"شوف تيفي"

تمكنت الفرق الأمنية المكلفة بالمراقبة والتفتيش بميناء طنجةً المتوسط، ليلة أمس السبت، بتعاون مع فرقة الجمارك من توقيف شخصين الأول يدعى " ل . ي" يبلغ من العمر 32 سنة والثاني " ل . أ" يبلغ من العمر 29 سنة ، كانا على متن سيارة نفعية من نوع ماستر وبحوزتهما 21 كلغ من مخدر الشيرا مخبأة بإحكام داخل عجلات السيارة .

وحسب مصدر أمني لـ "شوف تيف" فإن الكلاب البوليسية المدربة عملت على كشف المخدرات ليتم اخضاع السيارة لجهاز السكانير لتظهر كمية المخدرات المخبأة في العجلات بوضوح .

وأضاف المصدر ذاته أن الموقوفان اللذان كانا متجهين إلى بلد إقامتهما باسبانيا سيتم إحالتهما على المصلحة الولائية للشرطة القضائية لاستكمال البحث معهما حول القضية .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الفرقة الأمنية سيارة نفعية الكلاب البوليسية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان

مؤلم..رمضان ينتهي بالمغرب على وقع فواجع طرقية: كسيدة خايبة بالناظور بالقرب من مقبرة تسفر عن سقوط قتيل ومصابين | حوادث و حقوق

مؤلم..رمضان ينتهي بالمغرب على وقع فواجع طرقية: كسيدة خايبة بالناظور بالقرب من مقبرة تسفر عن سقوط قتيل ومصابين

يا ربي السلامة:قبل عيد الفطر: أخطر كسيدة في رمضان بالمغرب رموك دخل في سيارة وقتل كل ركابها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة:قبل عيد الفطر: أخطر كسيدة في رمضان بالمغرب "رموك " دخل في سيارة وقتل كل ركابها

خطير: عاجل وبالصور..مرمضن هاجم رجال الشرطة بالسيوف بمدينة الدار البيضاء ويهدد بإحراق نفسه وتفجير قنينة غاز(وها شنو واقع في هذه اللحظات) +تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق

خطير: عاجل وبالصور..مرمضن هاجم رجال الشرطة بالسيوف بمدينة الدار البيضاء ويهدد بإحراق نفسه وتفجير قنينة غاز(وها شنو واقع في هذه اللحظات) +تفاصيل صادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس يوم غد صلاة عيد الفطر | قنوات أخرى
منذ 14 دقيقة

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس يوم غد صلاة عيد الفطر

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي للدار البيضاء | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يترأس مجلسا للوزراء بالقصر الملكي للدار البيضاء

فيديو لحظة تعيين الولاة والعمال الجدد من طرف الملك محمد السادس | قنوات أخرى

فيديو لحظة تعيين الولاة والعمال الجدد من طرف الملك محمد السادس

فيديو عاجل: غضبة ملكية على الوزراء المكلفين بمشاريع الحسيمة وهكذا تمت معاقبتهم قبل العيد | قنوات أخرى

فيديو عاجل: غضبة ملكية على الوزراء المكلفين بمشاريع الحسيمة وهكذا تمت معاقبتهم قبل العيد

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصور..أول ظهور لدنيا باطمة رفقة رضيعتها غزل | ثقافة و فنون
منذ 9 دقائق

بالصور..أول ظهور لدنيا باطمة رفقة رضيعتها غزل

بالصور.. المغرب كان على صواب في رؤيته لهلال أول أيام عيد الفطر | مجتمع

بالصور.. المغرب كان على صواب في رؤيته لهلال أول أيام عيد الفطر

عاجل..هذا ما قرره القضاء اللبناني في حق أصالة نصري بعد العثور على الكوكايين بحوزتها | ثقافة و فنون

عاجل..هذا ما قرره القضاء اللبناني في حق أصالة نصري بعد العثور على الكوكايين بحوزتها

مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..الكلاب البوليسية تعثر على هذه المادة الممنوعة بميناء طنجة قبل عيد الفطر

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.