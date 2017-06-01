عاجل .. فاجعة تهز هذه الدولة..وسقوط أكثر من 100 قتيل من السياح ﻿

غرق مركب على متنه زهاء 150 راكبا لأسباب مجهولة في بحيرة ''إل بينون دي غواتابيه'' السياحية في شمال غرب كولومبيا، وذلك حسب ما كشفت عنه فرانس بريس.

"شوف تيفي"

غرق مركب على متنه زهاء 150 راكبا لأسباب مجهولة في بحيرة "إل بينون دي غواتابيه" السياحية في شمال غرب كولومبيا، وذلك حسب ما كشفت عنه فرانس بريس.

وقالت القوات الجوية الكولمبية في بيان لها "مروحية يو إتش - 60 اينجل تابعة للقوات الجوية الكولومبية تتجه في هذه الأثناء إلى غواتابيه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد غرق مركب مع نحو 150 شخصا على متنه".