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بعد تعبيره عن استيائه بسبب مشروع الحسيمة: الملك محمد السادس يعطي تعليمات صارمة للوزراء بحكومة العثماني

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 22:33 بعد تعبيره عن استيائه بسبب مشروع الحسيمة: الملك محمد السادس يعطي تعليمات صارمة للوزراء بحكومة العثماني | بوليتيك
بعد تعبيره عن استيائه بسبب مشروع الحسيمة: الملك محمد السادس يعطي تعليمات صارمة للوزراء بحكومة العثماني
أعطى الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده يومه الأحد بالقصر الملكي بالبيضاء، تعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمامه، إلا المشاريع

"شوف تيفي"


أعطى الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده يومه الأحد بالقصر الملكي بالبيضاء، تعليماته السامية، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمامه، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول.

وأكد الملك على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.

وكان الملك محمد السادس، قد عبر في بداية أشغال المجلس الوزاري للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية له، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها، وأعطى تعليماته السامية لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الحسيمة منارة المتوسط المفتشية وزير الداخلية

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