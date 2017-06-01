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الملك محمد السادس يأمر وزير الداخلية والمالية بفتح تحقيق بخصوص عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 22:26 الملك محمد السادس يأمر وزير الداخلية والمالية بفتح تحقيق بخصوص عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة | بوليتيك
الملك محمد السادس يأمر وزير الداخلية والمالية بفتح تحقيق بخصوص عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة
أصدر الملك محمد السادس يومه الأحد خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده بالقصر الملكي بالبيضاء تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة

"شوف تيفي"

أصدر الملك محمد السادس يومه الأحد خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده بالقصر الملكي بالبيضاء تعليماته السامية، لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة بالحسيمة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

وعبر الملك محمد السادس كذلك في بداية أشغال المجلس الوزاري للحكومة، وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه، بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير، الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لحلالته، بتطوان في أكتوبر 2015، في الآجال المحددة لها.

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الحسيمة منارة المتوسط المفتشية وزير الداخلية

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