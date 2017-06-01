الملك محمد السادس يعين سفراء جدد خلال المجلس الوزاري ﻿

عين الملك محمد السادس طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عددا من السفراء خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده يومه الأحد بالقصر

"شوف تيفي"



عين الملك محمد السادس طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عددا من السفراء خلال المجلس الوزاري الذي تم عقده يومه الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ويتعلق الأمر بكل من :

- عمر زنيبر : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف ؛

- مصطفى المنصوري : سفيرا بالمملكة العربية السعودية ؛

- كريمة بنيعيش : سفيرة بالمملكة الإسبانية ؛

- عزيز مكوار : سفيرا بجمهورية الصين الشعبية ؛

- محمد العروسي : سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي ؛

- حميد شبار : سفيرا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ؛

- صوريا عثماني : سفيرة بكندا ؛

- عثمان باحنيني : سفيرا بجمهورية البرتغال ؛

-فوز العشابي : سفيرة بجمهورية أوكرانيا ؛

- فاضل بنيعيش : سفيرا برومانيا ؛

- حنان السعدي : سفيرة بجمهورية التشيك ؛

- محمد فرحات : سفيرا بجمهورية غانا ؛

- بوغالب العطار : سفيرا بكوبا.



