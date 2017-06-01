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الوطن شراكة أحلام

رسميا هذه هي قائمة الولاة والعمال الجدد الذين عينهم الملك اليعقوبي حافظ على منصبه وشوراق بالحسيمة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 20:47 رسميا هذه هي قائمة الولاة والعمال الجدد الذين عينهم الملك اليعقوبي حافظ على منصبه وشوراق بالحسيمة | بوليتيك
رسميا هذه هي قائمة الولاة والعمال الجدد الذين عينهم الملك اليعقوبي حافظ على منصبه وشوراق بالحسيمة
استقبلالملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من الولاة والعمال الجدد الذين عينهم جلالته بالإدارة الترابية وبالإدارة المركزية.

"شوف تيفي"+"و م ع"

استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من الولاة والعمال الجدد الذين عينهم جلالته بالإدارة الترابية وبالإدارة المركزية.

ويتعلق الأمر ب الولاة بالإدارة المركزية:

- محمد فوزي، الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية

- خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية

- زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية

- سمير محمد التازي، الوالي، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي

الولاة بالإدارة الترابية:

- محمد مهيدية، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة وعامل عمالة الرباط

- عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء- سطات، وعامل عمالة الدار البيضاء

- معاذ الجامعي، والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة- أنجاد

- أحمد حجي، والي جهة سوس- ماسة وعامل عمالة أكادير- إداوتنان

- محمد بنرباك، والي جهة درعة- تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية

- محمد الناجم أبهاي، والي جهة كلميم- واد نون وعامل إقليم كلميم

العمال بالإدارة الترابية:

- جمال خلوق، عامل إقليم اشتوكة- آيت باها

- فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة

- عثمان سوالي، عامل إقليم ميدلت

- محمد سالم الصبتي، عامل إقليم اليوسفية

- محمد رشدي، عامل إقليم الدرويش

- عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة

- نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد

- نبيل خروبي، عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي

- علي خليل، عامل إقليم الناظور

- محمد علي حبوها، عامل إقليم بركان

- العربي التويجر، عامل إقليم تاوريرت

- يونس التازي، عامل إقليم تطوان

- محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة

- محمد قرناشي، عامل إقليم الفقيه بن صالح

- حميد نعيمي، عامل إقليم السمارة

- محمد ضرهم، عامل إقليم فجيج

- إبراهيم ابن إبراهيم، عامل إقليم بوجدور

- حسن ابن الماحي، عامل إقليم كرسيف

وخلال هذا الاستقبال، أدى الولاة والعمال الجدد القسم بين يدي الملك.

حضر هذا الاستقبال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

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