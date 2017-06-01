عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة ﻿

قرر الملك محمد السادس، خلال أول مجلس وزاري لحكومة سعد الدين العثماني، يومه الأحد، منع الوزارء من الاستفاذة من عطلتهم السنوية وذلك من أجل الوقوف على المشاريع التي لم يتم إتمامها في برنامج الحسيمة

"شوف تيفي"

قرر الملك محمد السادس، خلال أول مجلس وزاري لحكومة سعد الدين العثماني، يومه الأحد، منع الوزارء من الاستفاذة من عطلتهم السنوية وذلك من أجل الوقوف على المشاريع التي لم يتم إتمامها في برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا للوزراء، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الملك بوزراء حكومة العثماني بعد تعيينها منذ شهرين.