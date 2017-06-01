 عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة ! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة

عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة ! | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة !

صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان

عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة

مؤلم..رمضان ينتهي بالمغرب على وقع فواجع طرقية: كسيدة خايبة بالناظور بالقرب من مقبرة تسفر عن سقوط قتيل ومصابين | حوادث و حقوق

مؤلم..رمضان ينتهي بالمغرب على وقع فواجع طرقية: كسيدة خايبة بالناظور بالقرب من مقبرة تسفر عن سقوط

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس غدا صلاة عيد الفطر المبارك | بوليتيك

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس غدا صلاة عيد الفطر المبارك

يا ربي السلامة:قبل عيد الفطر: أخطر كسيدة في رمضان بالمغرب رموك دخل في سيارة وقتل كل ركابها | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة:قبل عيد الفطر: أخطر كسيدة في رمضان بالمغرب "رموك " دخل في سيارة وقتل كل ركابها

‫مثير وبالفيديو...خبير دولي معترف به يفجرها : المغرب لا يمكن أن يخطيء في رؤية الهلال والدول العربية يمكن خطآت في رؤية هلال عيد الفطر | مجتمع

‫مثير وبالفيديو...خبير دولي معترف به يفجرها : المغرب لا يمكن أن يخطيء في رؤية الهلال والدول العربية

بالفيديو.. في مشهد ساخر الأمريكيون يضربون ترامپ | منوعات

بالفيديو.. في مشهد ساخر الأمريكيون يضربون ترامپ

الوطن شراكة أحلام

عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة !

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 20:38 عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة ! | بوليتيك
عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة !
عبر الملك محمد السادس، خلال أول مجلس وزاري لحكومة سعد الدين العثماني، عن قلقه واسيتائه الشديد من الوزراء المعنيين بمشروع الحسيمة منارة المتوسط، نظرا لعدم إتمام المشاريع التنموية المسطرة به، وذلك


"شوف تيفي"

عبر الملك محمد السادس، خلال أول مجلس وزاري لحكومة سعد الدين العثماني، عن قلقه واسيتائه الشديد من الوزراء المعنيين بمشروع الحسيمة منارة المتوسط، نظرا لعدم إتمام المشاريع التنموية المسطرة به، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي قبل قليل من يومه الأحد.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا للوزراء، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الملك بوزراء حكومة العثماني بعد تعيينها منذ شهرين.


‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس مشاريع الحسيمة منارة المتوسط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس غدا صلاة عيد الفطر المبارك | بوليتيك

هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس غدا صلاة عيد الفطر المبارك

أسرار تنشر لأول مرة.. حقيقة بارون المخدرات شعو الذي حلم أن يكون زعيما بالريف | بوليتيك

أسرار تنشر لأول مرة.. حقيقة بارون المخدرات ''شعو'' الذي حلم أن يكون زعيما بالريف

برقية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر..وهذا مضمونها | بوليتيك

برقية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر..وهذا مضمونها

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خطير...إهمال طبي في مستشفى عمومي يحول حياة طفلة جميلة جدا إلى جحيم | حالة خاصة
منذ 17 دقيقة

خطير...إهمال طبي في مستشفى عمومي يحول حياة طفلة جميلة جدا إلى جحيم

فاس ليلة العيد...ماكاين لا بيع لا شرا والشوارع فارغة | خارج البلاطو

فاس ليلة العيد...ماكاين لا بيع لا شرا والشوارع فارغة

بالفيديو ..وصول العمال والولاة لحظات قبل الاستقبال الملكي | خارج البلاطو

بالفيديو ..وصول العمال والولاة لحظات قبل الاستقبال الملكي

الراقصة نور تُفجرها و بالدليل..عرضوعليا فبرنامج و عطاوني كاشي فيه 2 ديال المليون و منين مقبلتش الموضوع احتاجزوني و ضربوني | خارج البلاطو

الراقصة نور تُفجرها و بالدليل..عرضوعليا فبرنامج و عطاوني كاشي فيه 2 ديال المليون و منين مقبلتش الموضوع احتاجزوني و ضربوني

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

عاجل..الملك محمد السادس يعاقب وزاء حكومة العثماني بسبب الحسيمة

عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة ! | بوليتيك

عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة !

صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان

عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون

عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة

﻿ ﻿
أمس 12:20 GMT

عاجل.. دولة قريبة من المغرب تعلن عن أول أيام عيد الفطر+فيديو

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.