عاجل.. الملك محمد السادس غاضب ومستاء بشدة بسبب مشروع الحسيمة ! ﻿

عبر الملك محمد السادس، خلال أول مجلس وزاري لحكومة سعد الدين العثماني، عن قلقه واسيتائه الشديد من الوزراء المعنيين بمشروع الحسيمة منارة المتوسط، نظرا لعدم إتمام المشاريع التنموية المسطرة به، وذلك





"شوف تيفي"



عبر الملك محمد السادس، خلال أول مجلس وزاري لحكومة سعد الدين العثماني، عن قلقه واسيتائه الشديد من الوزراء المعنيين بمشروع الحسيمة منارة المتوسط، نظرا لعدم إتمام المشاريع التنموية المسطرة به، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة المغرب العربي قبل قليل من يومه الأحد.



تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الأحد بالقصر الملكي بالدار البيضاء مجلسا للوزراء، وهو اللقاء الأول الذي يجمع الملك بوزراء حكومة العثماني بعد تعيينها منذ شهرين.





