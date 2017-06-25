صادم وبالصور..شوفو السحور الخطير اللي لقاو في الحدود بين المغرب والجزائر نهار رمضان ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر العثور على طلاسم سحرية بمقبرة توجد على مستوى مدينة دبدو المغربية الواقعة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي تظهر العثور على طلاسم سحرية بمقبرة توجد على مستوى مدينة دبدو المغربية الواقعة على مستوى الحدود المغربية الجزائرية.

وحسب ناشري هذه الصور، فإن الطلاسم السحرية التي تمت كتابتها على البيض، عثر عليها نهار رمضان بعد ليلة القدر مدفونة داخل أحد القبور بالمقبرة المذكورة .

وتفاعل النشطاء مع الصور، حيث أكد العديد منهم أن الأيام التي تلث ليلة القدر، عرفت عودة نشاط بعض المشعوذين والدجالين الذين استغلوا جهل بعض المواطنين للقيام بممارسات غير أخلاقية تهدف إلى أذية الأبرياء.



