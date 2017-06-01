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الوطن شراكة أحلام

عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 19:51 عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة | ثقافة و فنون
عاجل..اعتقال الفنان السورية أصالة نصري يوم عيد الفطر والقضية فيها الكوكايين+تفاصيل مثيرة
كشفت مصادر أمنية لقناة ''سكاي نيوز'' قبل قليل، أن الفنانة السورية أصالة نصري، تخضع لفحوص طبية بعد توقيفها، يومه الأحد، في مطار بيروت للعثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي

"شوف تيفي"

كشفت مصادر أمنية لقناة "سكاي نيوز" قبل قليل، أن الفنانة السورية أصالة نصري، تخضع لفحوص طبية بعد توقيفها، يومه الأحد، في مطار بيروت للعثور على كمية من المخدرات بحوزتها أثناء مغادرتها الأراضي اللبنانية.

وأوضحت القناة المذكورة أن الفنانة السورية، كانت تمضي مع زوجها عطلة في العاصمة اللبنانية، قبل أن يتم توقيفها أثناء المغادرة، مشيرة إلى أن الفنانة السورية أنكرت معرفتها بوجود المخدرات، علما أن الكمية بحسب المصادر الأمنية، مِن المرجح أن تكون للاستعمال الشخصي.

تجدر الإشارة إلى أن أصالة البالغة من العمر 48 عاما، تعد من أشهر فنانات الوطن العربي ولها جماهيرية واسعة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد الفطر بيروث الكوكايين الفنانة السورية

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