مؤلم..رمضان ينتهي بالمغرب على وقع فواجع طرقية: كسيدة خايبة بالناظور بالقرب من مقبرة تسفر عن سقوط قتيل ومصابين ﻿

عرفت الطريق الرئيسية الرابطة بين جماعة سلوان وبلدية العروي بالناظور، عشية يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد خطيرة راح ضحيتها شخص فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

"شوف تيفي"

عرفت الطريق الرئيسية الرابطة بين جماعة سلوان وبلدية العروي بالناظور، عشية يومه الأحد، وقوع حادثة سير جد خطيرة راح ضحيتها شخص فيما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أكد شهود عيان أن السيارة التي كانت تقل 4 أشخاص انقلبت، بالضبط قرب مقبرة سيدي علي بسلوان، مما أدى إلى وفاة شاب في حينه يبلغ من العمر 20 سنة، فيما الركاب الآخرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم إلى المستشفى الحسني لتلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الدرك الملكي وفور وقوع الحادث حلت بعين المكان، وقامت بالمعاينة، بينما تكفلت سيارات للإسعاف تابعة للوقاية المدنية بنقل المصابين والقتلى إلى المستشفى الحسني.



