هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس غدا صلاة عيد الفطر المبارك ﻿

"شوف تيفي"+"و م ع"
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس ، سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك يوم غد الإثنين فاتح شوال 1438 هـ موافق 26 يونيو 2017 م بالمسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء.
وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.
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