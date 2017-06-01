هذا هو المسجد الذي سيؤدي فيه الملك محمد السادس غدا صلاة عيد الفطر المبارك ﻿

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس ، سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك يوم غد الإثنين فاتح شوال 1438 هـ موافق 26 يونيو 2017 م بالمسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أن الملك محمد السادس ، سيؤدي صلاة عيد الفطر المبارك يوم غد الإثنين فاتح شوال 1438 هـ موافق 26 يونيو 2017 م بالمسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم غد.



