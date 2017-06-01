يا ربي السلامة:قبل عيد الفطر: أخطر كسيدة في رمضان بالمغرب "رموك " دخل في سيارة وقتل كل ركابها ﻿

شهدت طريق وطنية بالمغرب، يومه الأحد، ساعات قبل نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، أبشع وأخطر حادثة سير بالمغرب خلال شهر الصيام.

"شوف تيفي"

شهدت طريق وطنية بالمغرب، يومه الأحد، ساعات قبل نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، أبشع وأخطر حادثة سير بالمغرب خلال شهر الصيام.

ويظهر مقطع فيديو لحظة وقوع الحادث المروع، حيث دهست شاحنة كبيرة لنقل السلع "رموك" سيارة خفيفة، ما اسفر عن مقتل كل ركابها على الفور نظرا لخطورة الإصابات التي تعرضا لها.

ونعتذر لمتتبعي "شوف تيفي" عن عدم إدراج فيديو الحادث مع المادة الإخبارية، نظرا لقساوة وبشاعة المشهد.