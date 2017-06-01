‫مثير وبالفيديو...خبير دولي معترف به يفجرها : المغرب لا يمكن أن يخطيء في رؤية الهلال والدول العربية يمكن خطآت في رؤية هلال عيد الفطر ﻿

كشفت محلل لقناة الجزيرة القطرية أمس السبت، أن نسبة الخطأ في رؤية الهلال بالمغرب هي صفر في المائة، عكس باقي الدول الإسلامية التي قد تكون خاطئة بإعلانها يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر.

"شوف تيفي"

كشفت محلل لقناة الجزيرة القطرية أمس السبت، أن نسبة الخطأ في رؤية الهلال بالمغرب هي صفر في المائة، عكس باقي الدول الإسلامية التي قد تكون خاطئة بإعلانها يوم الأحد كأول أيام عيد الفطر.

وأوضح هذا المحلل أن المغرب وعمان، معروفتان بقدرتهما الكبيرة على التحقق من هلال رمضان وهلال عيد الفطر، معبرا عن إعجابه الكبير بهذه القدرة التي جعلتهما يشكلان الاستثناء بين جميع الدول الإسلامية التي أخفقت في العديد من المرات وجعلت شعوبها تفطر في يوم رمضان.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب وعمان، أعلنتا أن يوم غد الاثنين هو أول أيام عيد الفطر، عكس جميع الدول الإسلامية التي أعلنت يومه الأحد كأول أيام عيد الفطر المبارك.



