خطير: عاجل وبالصور..مرمضن هاجم رجال الشرطة بالسيوف بمدينة الدار البيضاء ويهدد بإحراق نفسه وتفجير قنينة غاز(وها شنو واقع في هذه اللحظات) +تفاصيل صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدرها أن حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار أمني، عقب قيام شخص بالهجوم على رجال فرقة الدراجين بسيف من الحجم الكبير.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدرها أن حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار أمني، عقب قيام شخص بالهجوم على رجال فرقة الدراجين بسيف من الحجم الكبير.

وحسب المصدر ذاته فإن المعني بالأمر، تحصن داخل منزل أسرته، وسكب على جسده كمية مهمة من "الدوليو"، وهدد بإضرام النار في جسده وبتفجير قنينة غاز بمنزله إذا ما قامت المصالح الأمنية باعتقاله.

وأكد المصدر ذاته أن المعني بالأمر، قام بطرد جميع أفراد أسرته من المنزل وهو في حالة هستيرية، مشيرا إلى أن رجال الشرطة ينتظرون أمر وكيل الملك، لمداهمة المنزل وأعتقاله.



