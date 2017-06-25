عاجل وبالصور..هكذا تم إيقاف شخص خطير في الشارع العام بحوزته سيف بمدينة سلا ﻿

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف شاب في عقده الثاني بحوزته سيف من الحجم الكبير على مستوى قرية ولاد موسى بمدينة سلا.

"شوف تيفي"

تمكنت المصالح الأمنية، قبل قليل من يومه الأحد، من إيقاف شاب في عقده الثاني بحوزته سيف من الحجم الكبير على مستوى قرية ولاد موسى بمدينة سلا.

وحسب مصادر سلاوية فإن فرقة الدراجين، كانت تقوم بجولتها المعتادة بشوارع مدينة سلا، وأثار شكوكها شاب يتجول وحيدا، وخلال تفتيشه تم حجز سيف من الحجم الكبير يستخدمه في اعتراض سبيل المارة لسرقة ما بحوزتهم.

وأضافت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر، تم اقتياده لدائرة أمنية من أجل تعميق البحث معه بعد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة.