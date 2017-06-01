يحدث في المغرب: صادم وبالفيديو..زوجة الأب تحتجز فتاة جميلة مدة 12 سنة داخل منزل بأزيلال (شوفو كيفاش ولات) +تفاصيل جد مؤلمة ﻿

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هز مشاعر المغرب، مضمونه يدمي القلوب ويهز النفوس، بطلته فتاة، تم احتجازها داخل أحد المنازل بدوار بتوتغرار بمدينة أزيلال من طرف زوجة

"شوف تيفي"

نشرت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو هز مشاعر المغرب، مضمونه يدمي القلوب ويهز النفوس، بطلته فتاة، تم احتجازها داخل أحد المنازل بدوار بتوتغرار بمدينة أزيلال من طرف زوجة والدها لأكثر من 12 سنة.

وأكد ملتقط تفاصيل هذا الفيديو في اتصال له مع "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الأحد، أن الأمر يتعلق بفتاة تدعى "محجوبة.ه" تبلغ من العمر 31 سنة، تم العثوؤر عليها ليلة أمس السبت بعد وجبه الإفطار وهي تغادر منزل أسرتها، ليتم نقلها إلى منزل آخر، حيث تكفلت سيدة بالعناية بها، مشيرا إلى أن "محجوبة"، كانت عليها أثار الضرب والتعذيب في جميع مناطق جسدها نتيجة الضرب الذي تتعرض له على يد زوجة والدها.

وأضاف المتحدث أن "محجوبة" اختفت عن الأنظار داخل منزل زوجة والدها منذ وفاة والدتها قبل عشر سنوات، مؤكدا أن زوجة والدها متورطة في تعذيبها وفي التسبب في تدهور حالتها النفسية.

وأكد ذات المتحدث أن "محجوبة" تمت إعادتها لوالدها، داعيا السلطات المحلية بدوار بتوتغرار إلى التدخل الفوري والمستعجل لانتشالها من الجحيم الذي تعيشه.