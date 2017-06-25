بالصور.. اسطبلات عشوائية للبهائم بإقامة النهضة بسيدي مومن تزيد من آلام ومعاناة الساكنة ﻿

يعيش سكان إقامة النهضة، التابعة لتراب مقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، على وقع مأساة حقيقية، تزداد حدتها في فصل الصيف، ويتعلق الأمر باستغلال أشخاص مجهولين لخلاء مجاور للإقامة، واستعماله كإسطبل

" شوف سبور"



يعيش سكان إقامة النهضة، التابعة لتراب مقاطعة سيدي مومن بالدارالبيضاء، على وقع مأساة حقيقية، تزداد حدتها في فصل الصيف، ويتعلق الأمر باستغلال أشخاص مجهولين لخلاء مجاور للإقامة، واستعماله كإسطبل للبهائم، ومكانا لبيع علف الأبقار، وأيضا تفريغ محتويات عربات تنقل الخضر والفواكه الفاسدة، إلى درجة أن هذا الخلاء غير المسيج، والموجود وسط عدد من الإقامات الآهلة بالسكان، تحول إلى ما يشبه مطرحا عموميا لرمي الأزبال والمتلاشيات.

ويكاد السكان لا ينامون بسبب نهيق الحمير ونباح الكلاب المتواصل طيلة الليل، وينضاف إلى ذلك انتشار البعوض على نطاق واسع بسبب مخلفات البهائم والأزبال المنتشرة في جميع أرجاء المكان.

ويتساءل السكان عن إهمال ظاهرة انتشار البعوض بهذه الإقامات في الوقت الذي تتوفر فيه مقاطعة سيدي مومن، التي يرأسها حسن برود، عن العدالة والتنمية، على كميات مهمة من المبيدات التي يخصص لها مجلس مدينة الدار البيضاء أزيد من 180 مليون سنتيم لمحاربة الحشرات المضرة بصحة المواطنين.