هذا عدد المصابين في عملية دهس مسلمين يوم عيد الفطر ﻿

كشفت مصادر إعلامية قبل قليل من يومه الأحد، عن إصابة ستة أشخاص بجروح ثلاثة منهم من الأطفال، عندما صعدت سيارة رصيفا للمشاة ودهستهم فى نيوكاسل فى شمال انجلترا.

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية قبل قليل من يومه الأحد، عن إصابة ستة أشخاص بجروح ثلاثة منهم من الأطفال، عندما صعدت سيارة رصيفا للمشاة ودهستهم فى نيوكاسل فى شمال انجلترا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الشرطة، اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 42 عاما عقب الحادث الذى وقع خارج مركز وستجيت للرياضة بالمدينة، حيث كان المئات من المسلمين قد تجمعوا للاحتفال بنهاية شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر.

وأضافت المصادر ذاتها أن شهود عيانـ أكدوا أن امرأة كانت موجودة خلال أداء صلاة العيد غادرت المركز فى سيارتها عندما خرجت السيارة على نحو مفاجىء عن السيطرة، ودهست المسلمين.



