أسرار تنشر لأول مرة.. حقيقة بارون المخدرات ''شعو'' الذي حلم أن يكون زعيما بالريف ﻿

من يكون سعيد شعو الذي أقعد احتجاجات الريف وأقامها بدعمه لعناصر أساسية في الحراك، حيث ورد على ألسنتهم أثناء التحقيق إسم شعو ودعمه السخي لقلب الأوضاع وإثارة الفتن لتحقيق انتصاره على من يعتبرهم

شوف تيفي



من يكون سعيد شعو الذي أقعد احتجاجات الريف وأقامها بدعمه لعناصر أساسية في الحراك، حيث ورد على ألسنتهم أثناء التحقيق إسم شعو ودعمه السخي لقلب الأوضاع وإثارة الفتن لتحقيق انتصاره على من يعتبرهم أعداءه الحقيقيين في دائرة المخزن... فالراقصة لا تخفي وجهها، وإذا كان أول عمل شعو هو العمل المنظم في عصابة لتهريب وترويج المخدرات، فإن الباقي يفهم رأسا، لأن شعو فر مطاردا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات بعد مذكرة بحث عممها الأمن المغربي، ثم استقر في هولندا التي يدير بها مشروع "كافي شوب" المعدة خصيصا لمدمني المخدرات، بالتالي انتقل من بارون إلى مستثمر في مقهى لاستهلاك المخدرات ليغطي على ثروته الطائلة ... فتجربة هذا البارون في الحسيمة معروفة لدى تجار الصنف، ومنذ شبابه...

ولد سعيد شعو سنة 1965 بالحسيمة، وفي العشرينيات من عمره انتقل مهاجرا لهولندا، وانشأ هناك مشروع مقهى لاستهلاك والاتجار في مخدر الحشيش المغربي الذي يلقى إقبالا كبيرا من لدن المهاجرين المغاربة والأجانب هناك، وظلت الأمور تسير بشكل طبيعي مادام هذا النوع من المقاهي مرخص له في هولندا، وبيع الحشيش بـ"العلالي" يتم تحت حماية الأمن الهولندي، فإن شعو كان يأتي للمغرب بين الفينة والأخرى، إلى أن قدم في سنة 2003 مدعيا أنه سيستقر بالريف وسيوظف ثروته في مشاريع بمسقط رأسه، حيث طرحت لأول مرة ثروة الملياردير شعو في دائرة الضوء من لدن جهاز محاربة المخدرات والدوائر الاستخباراتية... لأن المخصصات التي زعم أنه سيستثمرها تفوق بأضعاف مضاعفة مداخيل مقهى لبيع غرامات معدودة ومقننة لمدمنين يتلقون العلاج في مصحات محاربة الإدمان... فالمقهى خلقته السلطات بمثابة فضاء لمراقبة المدمنين ومدى قابليتهم للعلاج، ولا يمكن أن يذر كل الملايير التي نفخت حسابات شعو في غفلة من الجميع...وبما أنه لم يجد متحمسين ليمنحوه صكا لتبييض أموال الحشيش، فإنه قرر أن يتسلح بحصانة البرلمان، بالتالي انتظر إلى سنة 2007 ليخوض تجربة ترشحه للانتخابات البرلمانية بعد حصوله على تزكية رئيس حزب العهد وابن بلدته الذي منحه التزكية، كانت الأموال التي صرفت في الحملة الانتخابية بـ "الهبل" كما يؤكد من تابعوا ذلك عن كثب، مع الوعود بإنشاء مشاريع للساكنة وغيرها من الوعود كافية لينجح شعو، هنا سيظهر الأثر الذي أخفاه البارون والذي يقود رأسا الى مغارة علي بابا، حينما ألقي القبض على بارون المخدرات نجيب الزعيمي ومساعده الكوميسير جلماد، حيث ضبطت بحوزتهما أطنان من المخدرات في طريقها إلى أوربا، واعترف الزعيمي حينها أن زعيمه هو سعيد شعو المخطط الأساسي لعمليات تهريب المخدرات عبر البحر في زوارق من نوع "الغوفاست"، وأن شعو هو الذي يعطي الأوامر متى تنطلق الزوارق وفي أي مكان ترسو، وعندما انكشفت ثروة شعو وأمواله التي حصلها من تجربته كبارون عابر للقارات، هرب الى هولندا مستغيثا بجنسيته التي تكسبها من وراء بيع المخدرات في الأراضي المنخفضة. وحكم على الزعيمي بالإعدام... ولأن شعو ظل متابعا في موضوع مذكرتي توقيف دولية صادرة عن القضاء المغربي، بخصوص التورط في "عصابة إجرامية" منذ عام 2010، و"الاتجار الدولي بالمخدرات" منذ 2015، وهو التاريخ الذي اعتقل فيه بهولندا وأودع السجن بعد أن وجدوا لديه 140 ألف أورو و آلة مخصصة لعد النقود، وكشفت التحريات الأمنية امتلاكه لحساب بنكي بهولندا يضم ثروة طائلة بملايين الأورو من تجارة المخدرات... لكن ما لبثت الجهات الهولندية أن اطلقت سراحه في سنة 2015، لكن المغرب لم يتوقف عن مطالبة هولندا بتسليمها البارون شعو، خاصة أنه تقمص دور الثوري ومول المغفلين ليحقق حلمه أو يصفي حساباته بإعلان نفسه زعيما داعيا الى مايسمى بـ "جمهورية الريف" في المنفى، والترويج لها في الداخل بإثارة الفتن والقلاقل عن طريق شباب عاطل، أغراهم شعو بأموال المخدرات قبل "بزولة" الوطن...هذا هو الهارب شعو والثائر الحاقد الذي طالب المغرب من هولندا تسليمه عاجلا للعدالة "ولو طارت معزة"...

