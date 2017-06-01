عاجل..الخارجية الأمريكية تعلن عن قرار قطر باحتمال قبولها إغلاق قناة الجزيرة ﻿

أعلنت الخارجية الأمريكية، يومه الأحد أن قطر بدأت مراجعة ودراسة طلبات قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات، والتي تضم 13 طلبا من بينها إغلاق قناة الجزيرة.

"شوف تيفي"

أعلنت الخارجية الأمريكية، يومه الأحد أن قطر بدأت مراجعة ودراسة طلبات قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات، والتي تضم 13 طلبا من بينها إغلاق قناة الجزيرة.

وحسب وكبة "رويترز" البريطانية قبل قليل، فقد دعا وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون دول الخليج وقطر للاستمرار بالتفاوض، وقال إن أمريكا ترى أن هناك مجالات مهمة تضع أساسا لحوار يؤدي لحل الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي تضيف ذات الوكالة "على جميع الدول مواصلة الحوار وتخفيف لهجة الخطاب للمساعدة في تخفيف التوترات".



