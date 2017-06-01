فتح بحث قضائي حول محاولة تهريب أزيد من 52 ألف قرص طبي مخدر على متن حافلة قادمة من ألمانيا بالناظور ﻿

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بالناظور اليوم الأحد بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف و ملابسات محاولة تهريب 52 ألف و300 قرص طبي مخدر على متن حافلة

"شوف تيفي"

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الاقليمية للأمن بالناظور اليوم الأحد بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف و ملابسات محاولة تهريب 52 ألف و300 قرص طبي مخدر على متن حافلة للنقل الدولي للمسافرين قادمة من مدينة دوسلدورف الالمانية.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن مصالح الأمن بميناء بني أنصار بالناظور، كانت قد تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بتنسيق مع مصالح مديرية الجمارك، من ضبظ كمية المواد المخدرة التي تبين من خلال الأبحاث الاولية أنها غير مسجلة في إسم أي من الركاب، معبأة داخل 10 أكياس بلاستيكية.

وأشار المصدر ذاته الى أنه تم أيضا توقيف سائق الحافلة المغربي الجنسية والذي تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد المتورطين في جلب هذه الكمية من المواد المخدرة.



