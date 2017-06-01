سكوب..بعد إهانته للمغاربة: الشاب بلال يصدم عشاقه بالمغرب..وهذا ما قرره ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن الفنان الجزائري الشاب بلال، قرر إلغاء جميع حفلاته بالمغرب خلال الأشهر المقبلة خاصة خلال فترة الصيف، ويتعلق الأمر بجولته الفنية مع اتصالات المغرب وسهرته بمهرجان

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن الفنان الجزائري الشاب بلال، قرر إلغاء جميع حفلاته بالمغرب خلال الأشهر المقبلة خاصة خلال فترة الصيف، ويتعلق الأمر بجولته الفنية مع اتصالات المغرب وسهرته بمهرجان الضحك بمراكش وسهرة فنية أخرى بنفس المدينة.

وحسب مصدر قريب من مدير أعمال الشاب بلال فإن هذا الأخير قام بإلغاء حفلاته لأسباب مجهولة، مشيرا إلى أن المعطيات المسربة تشير إلى أن الشاب بلال خائف من الجمهور المغربي بعد تصريحاته التي أدلى بها سابقا، في حين تشير معطيات أخرى إلى أن هناك احتمال إصابة الفنان الجزائري بوعكة صحية جعلته يلغي جميع ارتباطاته الفنية بالمغرب.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب بلال ظهر قبل أشهر بإحدى البرامج ببلده الجزائر وهو يتكلم بطريقة غير لائقة بخصوص موافقته على حصوله على الجنسية المغربية قائلا "آش غادي ندير بيها"، وهو التصريح الذي اعتبره المغاربة إهانة للمغرب وللشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة.