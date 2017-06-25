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بالصورة.. سعد المجرد يطلق فيديو كليب أغنيته الجديدة بباريس..وهذا ما قام به استعدادا لتصويره

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 16:11 بالصورة.. سعد المجرد يطلق فيديو كليب أغنيته الجديدة بباريس..وهذا ما قام به استعدادا لتصويره | ثقافة و فنون
بالصورة.. سعد المجرد يطلق فيديو كليب أغنيته الجديدة بباريس..وهذا ما قام به استعدادا لتصويره
يستعد الفنان المغربي سعد المجرد إلى إطلاق أغنيته الجديدة من قلب العاصمة الفرنسية باريس، وهو الأمر الذي أكده الراقص الفرنسي '' charlesmakress'' على حسابه بالانستغرام.

"شوف تيفي"

يستعد الفنان المغربي سعد المجرد إلى إطلاق أغنيته الجديدة من قلب العاصمة الفرنسية باريس، وهو الأمر الذي أكده الراقص اللبناني" charlesmakress" على حسابه بالانستغرام.

وكشف الراقص اللبناني عن تدريبه للفنان المغربي سعد المجرد على رقصة سيؤديها في أغنيته الجديدة، معبرا عن ىسعادته الكبيرة التي لا توصف بتدريب "المعلم".

تجدر الإشارة إلى أن المعطيات الأولى التي صاحبت حصول سعد المجرد على السراح المؤقت، أكدت استحالة قيام الفنان المغربي بأي نشاط فني طيلة الفترة التي ستسبق الحسم في قضيته مع الفتاة الفرنسية "لورا بريول" التي تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.

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