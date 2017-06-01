صدق أو لا تصدق: انتخاب كلب رئيسا لبلدية هذه الدولة ﻿

"شوف تيفي":
قام سكان قرية في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة، بانتخاب كلب للمرة الرابعة، لمنصب رئيس البلدية، بعد أن تغلب على حيوانات أخرى رشحها أصحابها لهذا المنصب، وذلك حسب ما كشف عنه موقع قناة "سكاي نيوز".
وأوضح الموقع ذاته أن صاحبة الكلب، جوردي بامفورث، أعربت عن سعادتها لفوز كلبها وهو من نوع بيتبول واسمه برينيث باولترو 3 سنوات، برئاسة بلدية قرية رابيت هاش، التي تبعد 125 كيلومترا شمال مدينة ليكسينغتون.
وأضاف ذات الموقع أن بوبي كايسر، الذي يعمل في الجمعية التاريخية في المدينة، قال إن هذه الانتخابات انطلقت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وكانت تهدف إلى جمع التبرعات، قائلا " "نجمع دولارا واحدا مقابل كل صوت، يمكن لأي شخص الإدلاء بصوته إذا أراد ذلك".
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