 فيديو جد مؤلم.. حقن طفلة بفيروس السيدا بالخطأ في المستشفى..شوفو أشنو قالت الطفلة وهي تبكي بحرارة ﻿
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فيديو جد مؤلم.. حقن طفلة بفيروس السيدا بالخطأ في المستشفى..شوفو أشنو قالت الطفلة وهي تبكي بحرارة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم.. حقن طفلة بفيروس السيدا بالخطأ في المستشفى..شوفو أشنو قالت الطفلة وهي تبكي بحرارة

الوطن شراكة أحلام

فيديو جد مؤلم.. حقن طفلة بفيروس السيدا بالخطأ في المستشفى..شوفو أشنو قالت الطفلة وهي تبكي بحرارة

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 15:22 فيديو جد مؤلم.. حقن طفلة بفيروس السيدا بالخطأ في المستشفى..شوفو أشنو قالت الطفلة وهي تبكي بحرارة | حوادث و حقوق
فيديو جد مؤلم.. حقن طفلة بفيروس السيدا بالخطأ في المستشفى..شوفو أشنو قالت الطفلة وهي تبكي بحرارة
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر بكاء طفلة في عمر الزهور وهي تذرف الدموع بحرارة عقب حقنها بإحدى المستشفيات بالجزائر بدماء فاسدة تحتوي على فيروس السيدا.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد صادم، يظهر بكاء طفلة في عمر الزهور وهي تذرف الدموع بحرارة عقب حقنها بإحدى المستشفيات بالجزائر بدماء فاسدة تحتوي على فيروس السيدا.

وظهرت هذه الطفلة في الفيديو وهي تبكي وتذرف الدموع، بعد أن تحولت حياتها لجحيم وهي تقاوم فيروس نقص المناعة المكتسبة "السيدا"، الذي انتشر في جسدها وهجم على أعضائها الحيوية.

وتفاعل ملايين من النشطاء في العالم العربي مع هذه القصة المؤلمة والحزينة للطفلة "المسكينة"، حيث أكد العديد منهم أن المرضى يدخلون المستشفيات العمومية بمرض واحد ويغادرونها بأمراض عديدة بسبب الإهمال الطبي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي فيروس السيدا الدموع الطفلة

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