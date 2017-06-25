بالصور..بعد إطلاق سراحه: أبو حفص والوديع يزوران الناشط مرتضى اعمراشن بمنزله بالحسمية ﻿

نشر الشيخ السلفي أبو حفص على حسابه بالفايسبوك يومه الأحد، صورا، ظهر خلالها رفقة الكاتب والحقوقي صلاح الوديع رفقة الناشط الريفي مرتضى أعمراشن الذي غادر سجن سلا عقب حصوله على السراح المؤقت على اثر

"شوف تيفي"

نشر الشيخ السلفي أبو حفص على حسابه بالفايسبوك يومه الأحد، صورا، ظهر خلالها رفقة الكاتب والحقوقي صلاح الوديع رفقة الناشط الريفي مرتضى أعمراشن الذي غادر سجن سلا عقب حصوله على السراح المؤقت على اثر وفاة والده.

وقام أبو حفص والوديع بزيارة أعمراشن بمنزله بالحسيمة، لتقديم التعازي عقب وفاة والده وسط الأسبوع الجاري، وقد كتب الشيخ السلفي أبو حفص إلى جانب الصور " ويتجدد اللقاء بمرتضى Elmortada Iamrachen .. رحمه الله والده وغفر له".

تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسلا، قرر أول أمس الجمعة، متابعة مرتضى أعمراشن في حالة سراح بعد وفاة والده ليلة الخميس الجمعة.

وحسب أمر منح السراح، فإن قاضي التحقيق،استجاب لطلب هيئة الدفاع عن أعمراشن، وذلك بعد الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك، والذي التمس خلاله منح الموقوف السراح مؤقتا مع إخضاعه لإحدى تدابير المراقبة القضائية، وتقييده بالبند رقم ثمانية من المادة 161من قانون المسطرة الجنائية.



