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برقية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر..وهذا مضمونها

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 14:43 برقية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر..وهذا مضمونها | بوليتيك
برقية من الملك محمد السادس إلى أمير دولة قطر..وهذا مضمونها
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

"شوف تيفي"+"و م ع"

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة احتفال بلاده بذكرى توليه مقاليد الحكم.

وأعرب الملك في هذه البرقية لأمير دولة قطر عن تهانئه الخالصة، مقرونة بمتمنياته الصادقة له ولأسرته الأميرية الجليلة بموفور الصحة والهناء، وللشعب القطري الشقيق باطراد التقدم والرخاء، في ظل قيادته الرشيدة.

ومما جاء في البرقية "كما أعرب لسموكم عن اعتزازي بعرى الأخوة المتينة والتقدير المتبادل التي تجمعنا شخصيا وعائلتينا، وبعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بلدينا، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الشراكة الاستراتيجية المتميزة بين المملكة المغربية ودول مجلس التعاون الخليجي، تجسيدا لطموحات شعوبنا الشقيقة الى المزيد من التآزر والتكامل".

 

 

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس تميم بن حمد آل ثاني قطر

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