صادم وبالصورة..بعد فضيحة الجنس مقابل النقاط: مدير شركة بالمغرب يطلب من فتاة ممارسة الجنس معه مقابل وظيفة ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة عبار عن رسالة إلكترونية، تكشف طلب مدير شركة بالمغرب من فتاة ممارسة الجنس معه مقابل منحها وظيفة بالشركة التي يديرها.
ويظهر مضمون الرسالة الجرأة الكبيرة لهذا المدير الذي اشترط وبشكل واضح على الفتاة ممارسة الجنس معه، حتى يمكنها من الحصول على فرصة شغل وظيفة بالشركة.
وتفاعل آلاف النشطاء مع الرسالة، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بفتح تحقيق لإيقاف هذا المدير الذي استغل حاجة الفتاة للوظيفة ليقوم بمحاولة ابتزازها بممارسة الجنس معه، في حين عبر آخرون عن أسفهم الشديد لقيام بعض أصحاب المناصب باستغلال حاجة ورغبة الفتيات للعمل للحصول على لقمة العيش، وذلك بمطالبتهن بالتنازل عن شرفهن وممارسة الجنس المحرم معهم.
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