بالفيديو..وفاة سارح غنم غرقا في بحيرة ''سبيطة'' نواحي سلا + تفاصيل مؤلمة ﻿

علمت '' شوف تيفي'' أن شابا يبلغ من العمر 20 سنة توفي صباح اليوم الأحد غرقا في بحيرة تابعة لواد سبيطة نواحي سلا.



شوف تيفي:



علمت '' شوف تيفي'' أن شابا يبلغ من العمر 20 سنة توفي صباح اليوم الأحد غرقا في بحيرة تابعة لواد سبيطة نواحي سلا.

و تعود تفاصيل الواقعة،عندما كان الشاب (يونس) يسرح الغنم بجانب البحيرة المذكورة بعدما هوت به رجله في الواد الذي سبق و أن شهد حادثا مماثلا الصيف الماضي.

و قد تم انتشال جثة الشاب من طرف عناصر الوقاية المدنية التي حلت بمكان الحادث وسط صدمة العائلة.



