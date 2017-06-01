بالفيديو..وفاة سارح غنم غرقا في بحيرة ''سبيطة'' نواحي سلا + تفاصيل مؤلمة ﻿

شوف تيفي:
علمت '' شوف تيفي'' أن شابا يبلغ من العمر 20 سنة توفي صباح اليوم الأحد غرقا في بحيرة تابعة لواد سبيطة نواحي سلا.
و تعود تفاصيل الواقعة،عندما كان الشاب (يونس) يسرح الغنم بجانب البحيرة المذكورة بعدما هوت به رجله في الواد الذي سبق و أن شهد حادثا مماثلا الصيف الماضي.
و قد تم انتشال جثة الشاب من طرف عناصر الوقاية المدنية التي حلت بمكان الحادث وسط صدمة العائلة.
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