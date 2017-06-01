مثير..هذا هو الأمر الخطير الذي وقع مع أردوغان خلال صلاة العيد ﻿

كشفت وسائل إعلام تركية، يومه الأحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقد الوعي خلال مشاركته في صلاة عيد الفطر داخل مسجد بمدينة إسطنبول.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام تركية، يومه الأحد، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فقد الوعي خلال مشاركته في صلاة عيد الفطر داخل مسجد بمدينة إسطنبول.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الرئيس التركي انهار قبل صلاة العيد عند الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، ليقوم الحرس والأطباء المتواجود بعين المكان بمساعدة أردوغان قبل نقله إلى مكان آخر داخل المسجد.

وأكدت ذات المصادر أن القوات الأمنيةـ منعت الصحافيين من الاقتراب من المسجد، قبل أن يستعيد الرئيس التركي وعيه، مشيرة إلى أنه بات في صحة جيدة بعد أن فقد الوعي نتيجة ارتفاع الدم بسبب مرضه بالسكري.





