جد مؤلم..فاجعة تهز مدينة الحسيمة في آخر يوم من رمضان..وهذه هي التفاصيل+صورة ﻿

اهتزت مدينة الحسيمة، يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، ابتلعته أمواج شاطئ كالابونيتا، خلال قيامه بالغوص رفقة مجموعة من أصدقائه.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة الحسيمة، يومه الأحد، على وقع فاجعة حقيقية، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، ابتلعته أمواج شاطئ كالابونيتا، خلال قيامه بالغوص رفقة مجموعة من أصدقائه.

وحسب مصادر حسيمية فإن أصدقاء الهالك المسمى "أيمن" والبالغ من العمر قيد حياته 18 سنة، أبلغوا السلطات المحلية والوقاية المدنية، التي حلت بعين المكان، وحاولت العثور على جثته التي اختفت تحت المياه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن أصدقاء الراحل، تدخلوا بعد عجز رجالة الوقاية عن العثور عليه، ليتمكنوا بعد بحث طويلا من انتشال جثمانه التي تم نقلها إلى مستودع الأموات.