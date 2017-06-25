آلاف المسلمين يؤدون صلاة عيد الفطر وسط العاصمة الروسية موسكو ﻿

نشرت وكالة الأناضول قبل قليل من يومه الأحد، مجموعة من الصور الرائعة والمثيرة والتي تظهر ملايين المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الفطر وسط العاصمة الروسية موسكو.

"شوف تيفي"

نشرت وكالة الأناضول قبل قليل من يومه الأحد، مجموعة من الصور الرائعة والمثيرة والتي تظهر آلاف المصلين وهم يؤدون صلاة عيد الفطر وسط العاصمة الروسية موسكو.

وفور نشر الوكالة التركية لهذه الصور على صفحتها بالفايسبوك، تفاعل معها آلاف النشطاء، الذين عبروا عن انبارهم ودهشتهم الكبيرة من عدد المسلمين بالعاصمة موسكو خاصة وبروسيا عامة التي تتخذ من الدين المسيحي ديانتها الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الدول العربية والإسلامية، تحتفل يومه الأحد بعيد الفطر باستثناء المغرب وعمان، اللتان تحتفلان غدا الاثنين بهذه المناسبة الدينية.