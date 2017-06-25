بالصور..شوفو كيفاش شدو مشرملين متلبسين بسرقة سيارة بطنجة ﻿

تمكن مجموعة من المواطنين أمس السبت من إيقاف شابين تم وصفهما بـ ''المشرملين'' وهما متلبسين بمحاولة سرقة سيارة من نوع ''غولف 4''، كانت مركونة على مستوى حي كسابارطا بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

تمكن مجموعة من المواطنين أمس السبت من إيقاف شابين تم وصفهما بـ "المشرملين" وهما متلبسين بمحاولة سرقة سيارة من نوع "غولف 4"، كانت مركونة على مستوى حي كسابارطا بمدينة طنجة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر طنجاوية، فإن اللصين، تمت محاصرتهما من طرف مجموعة من المواطنين، الذين ضبطوهما متلبسين بمحاولة سرقة السيارة، ليتم إبلاغ المصالح الأمنية، التي سارعت بالحلول إلى عين المكان.

وأضافت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، أوقفت اللصين، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة لتعميق البحث معهما قبل إحالتهما غدا الأثنين على أنظار المحكمة الابتدائية بطنجة.