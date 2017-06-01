خطير: ضربو بقادوس فليلة عيد الفطر فكازا وها شنو وقع ﻿

عاشت منطقة اسباتة بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد على وقع حادث مؤلم ،أرسل شابا إلى المستعجلات بعدما وجه له بائع بقيسارية اسباتة ضربة خطيرة على مستوى رأسه .

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عاشت منطقة اسباتة بالدار البيضاء في الساعات الأولى من صباح يومه الأحد على وقع حادث مؤلم ،أرسل شابا إلى المستعجلات بعدما وجه له بائع بقيسارية اسباتة ضربة خطيرة على مستوى رأسه .

و تعود تفاصيل الواقعة، عندما دخل البائعان بذات القيسارية في نقاش حاد تطور إلى تبادل الضرب حيث عمد أحدهما على توجيه ضربة خطيرة للثاني، بجزء من "قادوس" أرسله في حالة خطيرة إلى المستعجلات.

و قد تم نقل المصاب بين الحياة و الموت إلى المستشفى نظرا لصعوبة حالته الصحية





