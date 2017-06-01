هذا ما قاله أردوغان عن لائحة مطالب دول الخليج لقطر التي تضم إغلاق قناة الجزيرة ﻿

رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برفض قطر للائحة المطالب الصادرة عن السعودية وحلفائها في الأزمة المتصاعدة، معتبرا أنها ''مخالفة للقانون الدولي''، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

"شوف تيفي"

رحب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان برفض قطر للائحة المطالب الصادرة عن السعودية وحلفائها في الأزمة المتصاعدة، معتبرا أنها "مخالفة للقانون الدولي"، وذلك حسب ما كشفت عنه وكالة فرانس بريس.

وأوضحت الوكالة الفرنسية نقلا عن وكالة الأناضول الرسمية للانباء عن اردوغان قوله "نرحب بموقف قطر لاننا نعتبر أن اللائحة المتضمنة 13 بندا مخالفة للقانون الدولي".

تجدر الإشارة إلى أن قطر، اعتبرت أمس السبت لائحة المطالب الصادرة عن دول الحصار ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة غير منطقية وتشكل تعديا على سيادتها.