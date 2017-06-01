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فاجعة حقيقية تهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر..والحصيلة لا تصدق.. 123 قتيلا | مجتمع

فاجعة حقيقية تهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر..والحصيلة لا تصدق.. 123 قتيلا

الوطن شراكة أحلام

فاجعة حقيقية تهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر..والحصيلة لا تصدق.. 123 قتيلا

بتاريــخ : 25 يونيو 2017 / 11:36 فاجعة حقيقية تهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر..والحصيلة لا تصدق.. 123 قتيلا | مجتمع
فاجعة حقيقية تهز دولة إسلامية يوم عيد الفطر..والحصيلة لا تصدق.. 123 قتيلا
قال مسؤولون حكوميون في باكستان إن ناقلة نفط تحطمت ثم انفجرت بعد ذلك في باكستان اليوم الأحد الذي تحتفل فيه هذه الدولة الإسلامية بعيد الفطر، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 123 شخصا.

"شوف تيفي"

قال مسؤولون حكوميون في باكستان إن ناقلة نفط تحطمت ثم انفجرت بعد ذلك في باكستان اليوم الأحد الذي تحتفل فيه هذه الدولة الإسلامية بعيد الفطر، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 123 شخصا.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية فقد انقلبت الناقلة بعد محاولتها الاستدارة بزاوية حادة في مدينة باهاوالبور، وقد قال رجال الإنقاذ إن حشدا كبيرا من الناس تجمع في موقع الحادث عندما اشتعلت النار في الناقلة وانفجرت ، ما تسبب في مقتل 123 شخصا وإصابة 80 آخرين.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي ناقلة نفط باكستان الدولة الإسلامية

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